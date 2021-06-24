بـ 1.5 مليون جنيه.. القبض على ناظر مدرسة وعامل بحوزتهما مخدرات

/637204/بـ-15-مليون-جنيه-القبض-على-ناظر-مدرسة-وعامل-بحوزتهما-مخدرات

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، القبض على ناظر مدرسة ابتدائية وعامل في مركز جرجا جنوب سوهاج، وذلك خلال ترويجهما كيلو جرام من مخدر"الشابو" وقدرت بحوالي "مليون ونصف المليون جنيه".

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية القبض على ناظر مدرسة ابتدائية وعامل في مركز جرجا جنوب سوهاج

كانت وردت معلومات الي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن نشاط المتهمين وشكل فريق بحث بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد ابوموسي مدير المباحث بقيادة مساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وأكدت تحريات رئيس مباحث مكافحة المخدرات بسوهاج صحة المعلومات.

وأتضح قيام مدير مدرسة وعامل يقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بترويج وتوزيع المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز سوهاج مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في عملية البيع والتوزيع بقصد الإتجار و ترويج المخدر الأمر الذى يؤثر على الصحة العامة للمواطنين ويضر بالإقتصاد.

إدارة مكافحة المخدرات

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد،أمر بسرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من رجال إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

ونتج جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج، بالاشتراك مع رجال وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، في القبض على عنصرى التشكيل بدائرة مركز سوهاج، واتضح أن الأول يعمل ناظر مدرسة والثانى عامل وبحوزتهما كيلو من مخدر الشابو وميزان حساس و2 هاتف محمول وسيارة ومبلغ مالي كبير.

النيابة العامة

وبمواجهة العنصرين المتحرى عنهما أمام جهات التحقيق عن الواقعة، اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، جار العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.