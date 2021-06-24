موعد مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة .. والقنوات الناقلة

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يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 27من مسابقة الدوري الممتاز.

ويرصيد دوت الخليج موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية في الخامسة مساءً اليوم الخميس على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة

نتيجة مباراة الزمالك ضد المقاصة

فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أوتايم سبورت.

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تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة المتوقع

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 58 نقطة.

زيزو

وتترقب جماهير القلعة البيضاء إعلان اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب عن تمديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تم تواصل الطرفان لاتفاق حول كافة بنود التعاقد الجديد الذى سيتم توقيعه.

وكانت لجنة إدارة الزمالك عقدت جلسة للتفاوض مع "زيزو" فى حضور والده الذى أك أن اللاعب لم يفكر فى مغادرة الزمالك والانضمام للأهلي، حيث يطمح اللاعب فى أن يكون خلال المواسم المقبل أحد أهم لاعبي القلعة البيضاء.