/637208/26-يونيو-محاكمة-تامر-أمين-بتهمة-إهانة-أهالي-الصعيد

حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة السبت المقبل الموافق 26 يونيو، لنظر دعوى جديدة ضد الإعلامى تامر أمين بتهمة إهانة أهالى الصعيد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دعوى جديدة ضد الإعلامى تامر أمين بتهمة إهانة أهالى الصعيد

وأوضحت الجنحة المباشرة التى أقامها المحامى سليمان على، أن الإعلامى تامر أمين قام بسب وقذف أهالى الصعيد طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات، كما طالبت الجنحة بتعويض مدنى مؤقت قدره 10001 جنيه. وأوضحت الجنحة أن الإعلامى قام بسب أهالى الصعيد عبر برنامجه على إحدى القنوات، وعليه تم التقدم بالجنحة المباشرة ضده، وتم تحديد جلسة السبت المقبل 26 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المدعى عليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمدير أمن الشرقية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على 4 أفراد من أسرة واحدة، اليوم، للتحقيق معهم في واقعة العثور على جثة طفل أعلى سطح منزلهم بقرية «بساتين بركات»، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

التفاصيل

وفي سياق اخر كان اللوا إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بتغيب الطفل «عوض مختار عوض»، عامين ونصف العام، مقيم بعزبة النشو التابعة لبساتين الإسماعيلية بمركز بلبيس، والعثور على جثته في وقت لاحق أعلى سطح أسرة الجيران، وبها آثار خنق حول العنق.

واتهمت أسرة الطفل كل من «عبدالفتاح.أ.ع»، 65 عامًا، وابنه «محمد»، 37 سنة و«عزيزة.ع»، 42 سنة و«ع.ع.أ»، والطفلة «ياسمين.ع.أ»، 11 سنة والطفل «معاذ»، 4 سنوات.

وأفادت الأسرة في البلاغ أن الطفل المتوفي خرج صباح أمس للهو أمام المنزل برفقة الطفلة «ياسمين»، ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات بحثوا عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل جيرانهم واتهموهم بقتله.