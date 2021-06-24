النائب ثروت سويلم: الأفضل ان تكون اجتماعات نواب الشرقية بديوان المحافظة لحل المشاكل على أرض الواقع«صور وفيديو»

/637213/النائب-ثروت-سويلم-الأفضل-ان-تكون-اجتماعات-نواب-الشرقية-بديوان-المحافظة-لحل-المشاكل-على-أرض-الواقعصور-وفيديو

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ،خلال اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق، وذلك بحضور محافظ الشرقية.

واوضح النائب ثروت سويلم أنه من الافضل ان يكون الاجتماعات بالشرقية، حيث انه تم تفويض النائب خالد مشهور على عقد اجتماعات دورية للنواب الشرقية، حيث ان مشكلة نفق الطاهرية بمدينة الزقازيق كان الافضل أن يكون حلها داخل المحافظة، حيث أن النواب يهدفوا دائما إللى تحقيق المصلحة.

وطالب سويلم بأن يكون الاجتماعات الدورية في ديوان المحافظة في وجود التنفيذيين، ويتم الذهاب للإجتماعات في المواعيد الرسمية المحددة لها، مشيرا إلى أن نواب الشرقية متقبلين هذا الأمر، مقترحا عمل اربع قطاعات، يتم عقد عقد كل واحد منهم اسبوعيا لمناقشة القضايا الهامة والمشاكل التي تعاني منها المحافظة.