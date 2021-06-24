رئيس الرقابة الإدارية يُكرم القيادات والأعضاء السابقين: «نعمل لرفعة وطننا»

/637215/رئيس-الرقابة-الإدارية-يكرم-القيادات-والأعضاء-السابقين-نعمل-لرفعة-وطننا

نظمت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، حفل تكريم للقيادات وأعضاء الهيئة السابقين والحاليين وبعض العاملين، بمناسبة مرور 57 سنة على تأسيسها.

دوت الخليج تفاصيل حفل تكريم للقيادات وأعضاء الهيئة السابقين والحاليين وبعض العاملين، بمناسبة مرور 57 سنة على تأسيسها.

وهنأ رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبدالشافى، الحضور بمناسبة عيد الهيئة، وشكر أسر قيادات وأعضاء الرقابة الإدارية السابقين على ما قدمه ذويهم للوطن، وأن الهيئة لا تنسى أبدا أبناءها المخلصين.

وكرم رئيس الرقابة الإدارية، قدامى أعضاء الهيئة، وأوائل الدورة التدريبية الراقية، وكذا العاملين، معربا عن شكره وتقديره لما بذله كل منهم في موقعه، ومتطلعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة القادمة، لرفعة وطننا الغالي مصر، تحقيقا للتنمية الشاملة في كافة المجالات.