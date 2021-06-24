علاء عابد: يدعو الدول العربيه الي سرعه المصادقه علي الاتفاقيات الإقليميه والدولية لمكافحه الارهاب «صور»

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عقدت لجنة التطرف ومكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي برئاسة النائب علاء عابد ، اليوم الخميس إجتماعها الأول

وقال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحه التطرف والارهاب ، أن قضيه مكافحه الارهاب والتطرف ليست قاصرة علي الحكومات ولكن يجب ان يكون للبرلمانات دور هام في هذه المعركه .

وأضاف في كلمته في افتتاح اعمال لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف اليوم ، أن الدول العربيه عانت من الارهاب والتطرف وعاشت مصر حقبه من الزمان عانت من الارهاب والفكر المتطرف وكانت فتره حكم جماعه الاخوان الارهابيه الاخوان اسوء عصر شاهدته مصر منذ فجر التاريخ.

واكد النائب علاء عابد ، ان الرئيس السيسي اعاده الامن والامان للشعب المصري بعد ثوره شعبيه بامتياز أطاجت برموز الفكر المتطرف والارهاب ، مؤكدا انه رغم الجهود المبذوله لمكافحه هذه الظاهره الا ان مخاطرها مازالت تتصاعد بسبب تكيف التنظيمات الارهابيه مع جهود مكافحتها .

وتابع رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، ان البرلمانات مطالبه بتبني الخطاب المعتدل وقبول الاخر واعتبارها قضيتنا الاولي وسن تشريعات تكفي لمكافحه هذه الظاهره وتنظيماتها ، كما دعا لجان مكافحه الارهاب في البرلمانات الي اداره حوار معمق مع نظيراتها في البرلمات الاوربيه والاقليميه والعالميه والبحث عنم اليات مشتركه لمواجهه هذه الظاهره التي باتت تضرب جميع دول العالم .

كما دعا النائب عابد في كلمته ، الدول العربيه الي سرعه المصادقه علي الاتفاقيات الاقليميه والدوليه لمكافحه الارهاب والفكر المتطرف وعددها14 اتفاقيه ، مؤكدا ان الهدف من الاجتماع هو تبادل الاراءومناقشه المحاور الرئيسه لجدول الاعمال حتي نتمكن من وضع خطه عمل للجنه وتقسيمها الي مراحل زمنيه علي مدار دورة الانعقاد القادم

وقرر الاجتماع في نهايه اعماله تكليف امين سر اللجنه باعداد مشروع خطة عمل اللجنه تمهيدا لعرضها علي الاجتماع القادم .

وكان جدول اعمال اللجنه تضمن 4 محاور تضمنت تعزيز العلاقات مع اللجان المناظره في البرلمات الدوليه والاقليميه والوطنيه ومتابعه موقف الدول العربيه من الاتفاقيالت الدوليه والاقليميه المعنيه بمكافحه الارهاب واعداد رؤيه البرلمان العربي بشان التشريعات الدوليه والاقليميه المعنيه بمكافحة الارهاب والفكر المتطرف وتضمن المحور الرابع العلاثات مع جامعه الدول العربيه