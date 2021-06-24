صور - الدولية للهجرة ووفد الاتحاد الأوروبى يفتتحان تحديثات مركز وطن الطبى  

جدة - نرمين السيد - ومثًل الجهتان، لوران دى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر وغرازييلا ريزا، رئيسة قسم الحوكمة فى بعثة الاتحاد الأوروبى إلى مصر.

قال دى بويك :"لقد تشرفت بافتتاح عيادة وطن للمصريين والمهاجرين فى منطقة السادس من أكتوبر، وأنا مندهش من دعم المجتمع السورى لتقديم الخدمات الصحية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وقد تلقى 20.746 مريضًا بالفعل دعما صحيا من مركز وطن".

ويمثل هذا المركز الطبى الذى تديره جمعية "وطن للتنمية الثقافية والاجتماعية" أحد شركاء المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، والذى يعمل على تعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المصرية المضيفة فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى.

ودعمت المنظمة الدولية للهجرة سابقًا جمعية وطن فى إنشاء عيادة أسنان، ومختبر من خلال تجديد وتوفير الأجهزة الطبية، كجزء من تقديم هذه الخدمات وفى إطار هذا التعاون الأخير، وقدمت المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل من الاتحاد الأوروبى من خلال البرنامج الإقليمى للتنمية والحماية فى شمال إفريقيا، المرحلة الثانية، الدعم المالى والعينى لإنشاء جناح لأمراض النساء والتوليد.

ويقدم هذا الجناح الجديد خدمات الولادة "سواء الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية"، وهو مجهز أيضا بغرفتين لإقامة ما بعد الولادة، وبعد إضافة جناح أمراض النساء والتوليد، قررت وطن دمج جميع العيادات فى مركز واحد بمنطقة السادس من أكتوبر.





ويضم المركز الآن عيادات طب الأسنان، وأمراض النساء، والسمنة، والقلب، والغدد الصماء، والأمراض الجلدية، والتهاب الجهاز البولى، والعلاج الطبيعى، والأنف والأذن والحنجرة.

وتقدم الجمعية خدماتها حاليًا لما يقدر بنحو 450 شخصًا شهريًا و5.400 شخصًا سنويًا، وتتقاضى رسوما رمزية من القادرين على الدفع، كما تقدم خدمات مجانية للفئات الأكثر احتياجًا تدير جمعية وطن نموذج صيانة غير هادف للربح يضمن استدامة الموظفين والمعدات، مع إضافة جناح أمراض النساء والتوليد، وسيعزز هذا المركز الطبى من قدرة المهاجرين والمصريين على الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة.