رئيس جامعة طنطا يشيد بتعاون صناع الخير وحياة كريمة لدعم المواطن غير القادر

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، بالتعاون المثمر بين الجامعة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة، ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، ومديرية الشؤون الصحية بالغربية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والمركز القومى للعيون بروض الفرج، لصالح المواطن غير القادر، مؤكداً على دعم الجامعة لكل جهود تنفذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة" كونها نموذج تقدمه مصر للعالم فى النهوض بالشرائح الأكثر احتياجاً بآليات وخطوات مدروسة وجهود يتكاتف فى تنفيذها الجميع.





جاء ذلك خلال تفقده لفعاليات القافلة الطبية الموسعة بقرية الجزيرة إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن جهود التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة "، وتحت إشراف نيفين القباج وزيرة التضامن والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

رافق رئيس الجامعة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بالجامعة، وعدد من قيادات الجامعة، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وكان فى استقباله هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية والقيادات التنفيذية بمركز زفتى.

من جانبه، أوضح هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير عدد من كبار الأساتذة والاستشاريين شاركوا فى توقيع الكشف على الأهالى فى تخصصات "العيون - الجلدية - القلب -الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - الأمراض النفسية والعصبية - طب المناطق الحارة - العمليات الجراحية - الأطراف الصناعية - الأورام- الأسنان"، مشيرًا إلى أن تنظيم القافلة يتم وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية.

وأكدت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تعمل على تقديم الخدمات النوعية المتكاملة ذات الجودة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية وضرورة بذل أقصى الجهود لتنمية وتطوير الريف المصرى.

وأشارت عمر إلى أن جهود مؤسسة حياة كريمة متواصلة لتقديم كل الخدمات النوعية للارتقاء بالإنسان المصرى أسنما وجد وأن الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل قرى مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية هو أولوية للمؤسسة حيث سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير وصندوق تحيا مصر فى تنظيم سلسلة قوافل طبية شاملة ضمن مبادرة قطار الخير لخدمة أهالى قرى ومراكز محافظة سوهاج، كما سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حماية من خلال دعم المناطق الحدودية وبخاصة الأسر غير القادرة من سكان الوديان والتجمعات البدوية بوديان سانت كاترين بوسط سيناء وسكان التجمعات الصحراوية بحلايب والشلاتين وقرى النوبة والمناطق الأشد احتياج بالوادى الجديد غرب مصر.