مستقبل وطن يعلن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش

جدة - نرمين السيد - وأوضح الحزب، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه فى إطار ما يقوم به من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة؛ فقد تم رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش- والتحرش الجنسى تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعى لتلك النصوص.

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