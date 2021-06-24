صور- السبكى يلتقى مسؤول «ASGC» ذات الخبرة فى إنشاء الصروح الطبية العملاقة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، مع الرئيس التنفيذى لشركة ASGC، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال التشييد وبناء الصروح الطبية وتبادل الخبرات فى تنفيذ المدن الطبية العملاقة وفقًا لأحدث الأساليب التنفيذية العالمية.





وقال بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، أنه خلال الاجتماع استمع رئيس الهيئة والوفد المرافق له، لعروض وفد شركة ASGC بخصوص استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتعلقة ببناء المدن والمجمعات الطبية العملاقة، وذلك لكون الشركة من الشركات التى تقدم حلول للمقاولات العامة الشاملة لقطاعات مهمة فى الدولة سواء السكنية أو التجارية وأبرزها قطاع الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن فخره بلقاء ممثلى شركة ASGC، وذلك باعتبارها أحد كبرى شركات التشييد والبناء فى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، والتى تأسست فى دبى منذ أكثر من 30عامًا، فيما يتجاوز حجم أعمالها 30% من حجم سوق التشييد فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما لها من خبرة عريقة فى تشييد المدن الطبية العملاقة، لافتًا إلى سعى الشركة للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية فى مجال تشييد المدن الطبية.

وتابع: "نسعى للاستفادة من أحدث التجارب العالمية الطبية الرائدة لتطبيقها فى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين بأحدث معايير الجودة، ووفقًا لأحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030".

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذى لشركة ASGC بالفكر الجديد الذى تم إدخاله فى القطاع الصحى فى جمهورية مصر العربية، والخاص بإرساء مجمعات طبية عملاقة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وأثنى على المستوى الإنشائى المتميز لمجمع الإسماعيلية الطبى، مثمنًا هذا اللقاء الذى يعد نواة لتبادل الخبرات وأحدث التقنيات فى المجال الإنشائى للمدن الطبية العالمية، مؤكدين على ثقتهم فى استمرارية هذا المستوى المتقدم فى الإنشاء بمجمع السويس الطبى، وغيره من المجمعات الطبية المزمع إنشاؤها لتتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وفى نهاية الاجتماع، أهدى الدكتور أحمد السبكى درع الهيئة العامة للرعاية الصحية للرئيس التنفيذى لشركة ASGC، مثمنًا أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة واللقاء المثمر بين الجانبين، لافتًا إلى تطلعه لإحداث المزيد من التقدم فى مجال الارتقاء بمستوى الإنشاءات الطبية من خلال هذا التعاون العربى الثنائى.

يأتى هذا الاجتماع، على هامش مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية لفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى آراب هيلث لهذا العام 2021، والذى يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم كلًا من الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، واللواء هشام شندى مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندس محمد السيسى مدير إدارة المشروعات الهندسية، للإطلاع على كل ما هو جديد فى مجال الرعاية الصحية عالميًا، والتطور والارتقاء المستمر بخدمات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

ويشار أن شركة ASGC قامت بتنفيذ العديد من المشروعات أبرزها مستشفى "ميد كلينك بارك فيو"، وهى أحد أكبر الصروح الطبية التى افتتحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، منذ 3 سنوات، كما تقوم الشركة بتنفيذ عدد من الأبراج الشاهقة الارتفاع بمدينة العلمين الجديدة، وتطوير منطقة عين الصيرة، وسور مجرى العيون، وكذلك ميد تاون العلمين الجديدة.