إنفوجراف.. التضامن تدعم العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز جهود الدولة ممثلة فى وزارة التضامن فى هذا الجانب، حسبما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج.

حيث وجهة الدولة 2.4 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، كما استثمرت الدولة 6 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.

كما تم إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة يتضمن وسائل إدخار وتأمين، والتركيز على الفئات الأولى بالرعاية كالمسنين وأصحاب الهمم، وتعمل 20 وزارة وجهة، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وبلغ إجمالى عدد الملتحقين بالخدمة العامة مؤخرا 115 ألفًا، و48% منهم يعملون بخدمات وزارة التضامن.