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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز جهود الدولة ممثلة فى وزارة التضامن فى هذا الجانب، حسبما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج.
حيث وجهة الدولة 2.4 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، كما استثمرت الدولة 6 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
كما تم إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة يتضمن وسائل إدخار وتأمين، والتركيز على الفئات الأولى بالرعاية كالمسنين وأصحاب الهمم، وتعمل 20 وزارة وجهة، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وبلغ إجمالى عدد الملتحقين بالخدمة العامة مؤخرا 115 ألفًا، و48% منهم يعملون بخدمات وزارة التضامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. التضامن تدعم العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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