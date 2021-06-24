مؤمن زكريا يؤازر نجوم الأهلى في التتش قبل مواجهة الترجي فى إفريقيا.. فيديو

تواجد مؤمن زكريا نجم الأهلى في تدريبات الأحمر اليوم استعدادا لمواجهة الترجى التونسي المقرر لها السبت المقبل فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لمؤازرة اللاعبين قبل موقعة الترجي .

واستقبل لاعبو الأحمر مؤمن زكريا بالأحضان وتبادلوا معه الأحاديث الجانبية للإطمئنان على حالته الصحية وأخر ما وصل إليه في مشواره العلاجى.

وفى سياق أخر يرفض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المجازفة بمحمد هاني لاعب الفريق الأحمر والدفع به أساسيا في مباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما وأن اللاعب عائد من إصابة قوية في العضلة الخلفية، ويرى أنه من الصعب الدفع أساسيا باللاعب فور تعافيه من الإصابة.

واستقر موسيماني على تجديد الثقة في أكرم توفيق بقيادة الجبهة اليمنى أمام الترجي لاسيما بعد تألقه اللافت للنظر في مباراة الذهاب برادس وحصوله على لقب نسر المباراة رغم أنه ليس بمركزه الأساسي ، لاسيما بعد توازن أدائه على المستويين الدفاعي والهجومي، بخلاف إبطال مفعول الليبي حمدو الهوني أهم أوراق الترجي الهجومية.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن الدفع بهاني فيه مخاطرة لأن المباراة قوية وتحتاج للاعب جاهز بنسبة 100% لذا فضل الجهاز الفني استمرار الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليمنى، مع احتمالية الاستعانة بمحمد هاني كبديل حال احتاج الجهاز الفني لخدماته وفقا لسير المباراة.

وتصل بعثة الترجي إلى القاهرة اليوم الخميس عبر طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، بعدما حددت موعد وصولها بالتنسيق مع مسئولي القلعة الحمراء والسفارة التونسية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن الأهلي تغلب على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد شريف في مباراة الذهاب برادس ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود للمباراة النهائية.