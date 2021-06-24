- 1/2
- 2/2
أعلن مسؤول دولي، غرق سفينة على متنها 300 شخص قبالة اليمن، وذلك حسبما نقلت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قال "إن قيام جماعة الحوثي بمنع إنزال حمولة السفينة "جلوريس سي" التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تحمل 12500 طن من القمح، وإجبارها على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، امتدادا لنهجها في عرقلة عمليات الاغاثة الانسانية وعمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها".
واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذا العمل يؤكد انتهاج جماعة الحوثى سياسة الافقار والتجويع، وعدم اكتراثها بالمأساة الانسانية والحالة المعيشية لملايين المعدمين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستغلال أوضاعهم المأساوية ورقة للمزايدة السياسية والاعلامية وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي
وطالب الارياني المجتمع الدولي بادانة هذه الممارسات الاجرامية، واتخاذ الاجراءات الرادعة والكفيلة بالضغط على جماعة الحوثى، وضمان وصول المساعدات لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها، ووقف مساعي الحوثيين لتوسيع الكارثة الانسانية وتحويلها إلى مادة للمساومة والابتزاز والتربح السياسي والمادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرق سفينة تحمل على متنها 300 شخص قبالة اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.