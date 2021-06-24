/637217/فقط-في-إفريقيا-ضرب-معلق-مباراة-في-الدوري-الغاني--صور

تشهد كرة القدم الإفريقية وعلي لجانب المحلي الغاني، على العديد من المشاحنات من قبل الجمهور ولاعبي كرة القدم، لتشهد على تعصب جماهير نادي أشانتي كوتوكو، وإخراج معلق مباراة نادي أشانتي كوتوكو و نادي كاريلا يونايتد في الدوري الغانى، خارج الملعب أثناء المباراة بعد وصفه بركلة الجزاء الذي تحصل عليها نادي أشانتي كوتوكو بأنها غير صحيحة.

ويستعرض دوت الخليج صور أحداث الشد من قبل جمهور اللقاء على معلق المباراة.

إخراج جهور جماهير نادي أشانتي كوتوكو، وإخراج معلق مباراة نادي أشانتي كوتوكو و نادي كاريلا يونايتد في الدوري الغانى، خارج الملعب.

توجه جمهور نادي أشانتي كوتوكو، وإخراج معلق مباراة نادي أشانتي كوتوكو و نادي كاريلا يونايتد في الدوري الغانى، خارج الملعب، في مشادات وضرب لمعلق المباراة، بعد تعليقة على عم صحة ضربة جزاء للفريق.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم.

القنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والطاقم الاداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.