/637218/كارثة-في-الإسماعيلية--الأب-تستر-على-عشيق-وقاتل-نجلته-مقابل-المال

تجرد آب بمدينة الإسماعيلية من مشاعر الإنسانية تجاه ابنته، بالتستر علي المتهم بقتل نجلته والتحصل منه علي مبلغ مالي نظير عدم الإبلاغ واقدما علي دفنها بدون ترخي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الأب تستر على عشيق وقاتل نجلته مقابل المال في الإسماعيلية

وكانت وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام، بمشاركه ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية مفادها قيام كلاً من عامل، 49 سنة، ومقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية، وسائق، 37 سنة، السابق له معلومات جنائيه ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بالبدء في تكفين جثمان متوفية بالشقة محل سكن الثاني تمهيداً لدفنها دون استخراج ثمة تصاريح.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الحادث، وتبين قيام المذكوران بالتحضير لتكفين جثة كريمة الأول "فاطمة"، 17عامًا، وعُثر على الجثة بمخزن خاص بالثاني بنفس العقار مكان سكنه وبها كدمات متفرقة.

وبسؤال والدها قرر بتغيب كريمته مُنذ حوالي شهر وأنه لم يقم بالإبلاغ لكونها معتادة الغياب وأنها كانت تقيم خلال تلك الفترة بمسكن الثاني وأضاف بأن الأخير أبلغه بقيامه بالتعدي على كريمته بالضرب فأودى بحياتها واتفقا على قيام الثاني بدفع مبلغ مالي مقابل عدم الإبلاغ عن الجريمة.

وبسؤال المتهم بقتل الفتاة، أيد ذلك، وأضاف بارتباطه وكريمة الأول بعلاقة ويقوم وأثناء تواجدها بمسكنه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

تم التحفظ على المتهمان وجثمان المتوفية واتخاذ الإجراءات القانونية.