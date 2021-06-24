كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبين الزمالك استعداداً لمواجهة مصر المقاصة

/637219/كارتيرون-يعقد-جلسة-مع-لاعبين-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-مصر-المقاصة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من كارتيرون مع اللاعبين حول الفقرات الفنية والبدنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف منافسات الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.

فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أوتايم سبورت.

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة المتوقع

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 58 نقطة.