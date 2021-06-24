تفاصيل مقتل شاب طعنًا بـ«سكين» على يد شقيقه الأصغر في سوهاج

/637221/تفاصيل-مقتل-شاب-طعنا-بـسكين-على-يد-شقيقه-الأصغر-في-سوهاج

قُتل شاب طعنًا على يد شقيقه الأصغر باستخدام سكينة، بسبب خلافات أسرية بينهما ببندار مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

دوت الخليج تفاصيل خلافات أسرية بينهما ببندار مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن محمود محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود إشارة من المستشفى المركزي، تفيد بوصول «إسلام. ا» 28 سنة، عامل، ويقيم ببندر البلينا، مصابًا بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسرى، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

سلاح ابيض «سكين»

وبسؤال والده، اتهم نجله الأصغر «أحمد» 17 عامًا، بالاعتداء على شقيقه بالضرب باستخدام «سكين»، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات أسرية.

و نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا في القبض على المتهم، والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتبين إصابة المذكور بجرح قطعي بالظهر، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وقرر بقيام شقيقه الأكبر بلاعتداء عليه، ما أثار حفيظته وسدد له طعنة نافذة بمنطقة الصدر ما أدى لمقتله، لنفس السبب.

ووجهت الأجهزة الأمنية بنقل المتهم لمستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي العلاج، وتعيين حراسة مشدة عليه داخل المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.