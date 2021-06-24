/637222/يورو-2020-جورجينيو-يتوج-بلقب-أفضل-لاعب-في-دور-المجموعات

حصد الإيطالي جورجينيو لاعب الفريق اإنجليزي تشيلسي بطل دور أبطال اوروبا، مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2020، في دور المجموعات من البطولة، علي لقب أفضل لاعب في دور المجموعات، بعد تفوقة علي العديد من العناصر البارزه في البطولة، ويستعرض دوت الخليج أرقام جورجينيو في الثلاث مباريات في المجموعات.

حجز المنتخب الإيطالي مقعد في الدور السادس عشر من بطولة اليورو 2020نم بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، من أصل 3 مباريات، سجل ن خلالها 7 اهداف، وخرج من دور المجموعات من البطولة بشباك نظيفة بدون أهداف.

أرقام جورجينيو مع إيطاليا

تألق لاعب تشيلسي جورجينيو مع منتخب بلاده إيطاليا في دور المجموعات في الثلاث مباريات، ليساعد منتخب بلاده في الحفاظ على شباكة نظيفة في دور المجموعات، ويسجل 7 أهداف من خلال تألقة في منتصف الملعب، وقطع الكرات والتمريرات الحاسة في المباريات.

عدد التمريرات 230

التمريرات الناجحة 190

التمريرات الأمامية 60

الاعتراضات 7

التدخلات 5

المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة يورو 2020

المجموعة الأولى:

تأهل المنتخب الإيطالي كأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتأهل المنتخب السويسري كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثانية:

تأهل المنتخب البلجيكي كأول للمجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الدنماركي كثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة:

تأهل المنتخب الهولندي كأول برصيد 9 نقاط.

وتاهل المنتخب النمسا كثاني برصيد 6 نقاط.

منتخب أوكرانيا كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

المجموعة الرابعة:

تاهل المنتخب إنجلترا كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الكرواتي كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب لتشيك كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .

المجموعة الخامسة:

تأهل المنتخب السويدي كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الإسباني كثاني برصيد 5 نقاط .

المجموعة السادسة

تأهل المنتخب الفرنسي كأول برصيد 5 نقاط .

تأهل المنتخب الألماني كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب البرتغالي كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .