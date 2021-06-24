نجل طارق حامد يخطف الأنظار في الزمالك..«صور»

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تواجد اسر نجل طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الجماعي للفريق اليوم الخميس حيث رحب الجهاز الفني واللاعبين بنجل طارق حامد، وحرص نجوم الزمالك على التقاط الصورة التذكارية معه قبل انطلاق المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أوتايم سبورت.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الخميس.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة، حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للقاء مصر المقاصة القادم.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من كارتيرون مع اللاعبين حول الفقرات الفنية والبدنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

والجدير بالذذكر أن فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.