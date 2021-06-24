/637225/مصطفى-الشربيني-مشروع-تنمية-البلاد-الأفريقية-تأتي-من-خلال-تكامل-بلدان-القارة-السمراء وتشجيع-الاستثمارات

قال مصطفى الشربيني نائب رئيس حزب مصر بلدي، أن فكرة مشروع تنمية البلاد الأفريقية تأتي من خلال التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة السمراء وتشجيع الاستثمارات المصرية في بلدان القارة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع قائمة على التنمية والشراكة المستدامة بين الشعوب وبعضها"، موضحا أن التنمية ستكون فى كافة التخصصات والمجالات، ووفق احتياج كل قبيلة، وسنعيد القومية الأفريقية مرة ثانية من خلال العمل المشترك والتقاسم فى العيش''.

ونوه الشربيني بأن المشروع حصل على عدد كبير من الموافقات القبلية والحكومية و أن المشروع يستهدف تحقيق نهضة شاملة فى كلٍ من الزراعة والصناعة والتجارة والثروة الحيوانية والسمكية والثروة المعدنية والطرق وشق الترع'.

وأوضح الشربيني أن فريق عمل المشروع قام بتوقيع اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع حتى تقوم بتصنيع كافة الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع، كما وقع اتفاقية مع اتحاد الصناعات الهندسية المصرية وغرفة المجلس التصديري، وأعلن عن تكوين أكبر تكتل اقتصادى مصرى بأفريقيا من خلال رجال الأعمال وكبرى الشركات للقيام بعملية التنمية الإفريقية.

ولفت نائب رئيس حزب مصر بلدي، أن نجاح عملية التكامل الإقليمي يقتضي منح مزيد من الاهتمام بالدول والأقاليم الأقل نمواً عبر تنفيذ مشروعات تنموية بهذه المناطق، تنعكس آثارها الإيجابية ليس على تلك الدول والأقاليم فحسب، بل تنعكس كذلك على الدول الأخرى الأعضاء في العملية التكاملية وعلى العملية نفسها, ففيما يتصل بالعملية التكاملية؛ فإن استفادة الدول الأقل نمواً من مشروعات التكامل سوف يزيد من التزامها بالعملية التكاملية، كما أن نهوض اقتصاديات تلك الدول الأقل نمواً سوف ينعكس إيجابياً على الدول الأكثر نمواً من خلال اتساع السوق التكاملي أمام منتجات تلك الأخيرة.