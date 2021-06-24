تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعداداًَ لمواجهة مصر المقاصة

/637227/تدريبات-خاصة-لحراس-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-مصر-المقاصة

خضع الرباعي محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية شاقة خلال مران اليوم الخميس.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل المران:

وأدى رباعي الزمالك تدريبات بدنية تحت قيادة أوليفيرا مدرب الحراس، كما خضع الحراس لتدريبات على سرعة رد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية والضربات الثابتة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات ترفيهية خلال مران اليوم الخميس.

وخضع لاعبو الزمالك لفقرة التسديد على العارضة والقائم، وشهدت تألق الثلاثي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي، وحازم إمام.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أوتايم سبورت.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الخميس.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة، حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للقاء مصر المقاصة القادم.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من كارتيرون مع اللاعبين حول الفقرات الفنية والبدنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

والجدير بالذكر أن فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.