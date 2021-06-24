/637229/موز-بطعم-البانجو-حيلة-عامل-لزراعة-المخدرات-في-الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، في إلقاء القبض عامل زرع نصف فدان من نبات البانجو المخدر وأشجار القنب الهندي وسط زراعات الذرة بإحدى قرى مركز زفتى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عامل زرع نصف فدان من نبات البانجو المخدر واشجار العنب الهندي في زفتي

تفاصيل الضبط

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية قد توصلت لقيام "عامل - مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية" بزراعة نبات "القنب الهندي المخدر- البانجو" بالأرض الزراعية خاصته بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وباستهداف الأرض المشار إليها تبين زراعته مساحة نصف فدان لنبات "القنب الهندي المخدر- البانجو" محاط بأشجار الموز ونبات الذرة.

وبمواجهته أمام جهات التحقيقات اعترف بزراعته المواد المخدرة المشار إليها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ناظر المخدرات

وفي سياق اخر نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، القبض على ناظر مدرسة ابتدائية وعامل في مركز جرجا جنوب سوهاج، وذلك خلال ترويجهما كيلو جرام من مخدر"الشابو" وقدرت بحوالي "مليون ونصف المليون جنيه".

كانت وردت معلومات الي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن نشاط المتهمين وشكل فريق بحث بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد ابوموسي مدير المباحث بقيادة مساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وأكدت تحريات رئيس مباحث مكافحة المخدرات بسوهاج صحة المعلومات.

وأتضح قيام مدير مدرسة وعامل يقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بترويج وتوزيع المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز سوهاج مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في عملية البيع والتوزيع بقصد الإتجار و ترويج المخدر الأمر الذى يؤثر على الصحة العامة للمواطنين ويضر بالإقتصاد.