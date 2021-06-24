/637200/ريال-مدريد-وموسم-الفشل-رحيل-زين-الدين-زيدان-ونهاية-مسيرة-قائد-الفريق-وعودة-كارلو-أنشيلوتي-وعام-بلا-ألقاب-للملكي

حسم ريال مدريد الإسباني موسم 2020 / 2021، بالعديد من الإخفاقات والفشل في تحقيق أي بطولة، وجاء رد فعل ذلك من فلورينتينو بيريز رئيس النادي، علي الإسباني سيرخيو راموس مدافع وقائد الفريق الملكي، وعلى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، ويستعرض دوت الخليج أزمات ريال مدريد والمردود من ذلك على من.

اختتم ريال مدريد موسمه بدون أي القاب كما تعود منه جمهوره في أنحاء العالم، سواء علي المستوي المحلي أو القاري، لينهي موسمه كوصيف الدوري في مع أتليتيكو مدريد برصيد 84 نقطة من أصل 38 مباراة، وتوج الأتليتي ببطولة الدوري برصيد 86 نقطة.

رحيل سيرخو راموس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في العشرين من يونيو الجاري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس، هذا الصيف، ونشر النادي فى بيان رسمي، أن قائد المرينجي سيرجيو راموس، في المؤتمر الصحفي ومعه فلورنتينو بيريز رئيس النادي في الواحد والشرون من يونو الجاري.

وجاء رحيل راموس بسبب خلافه مع بيريز بخصوص تجديد عقده لموسم واحد مع الملكي، مع خصم 10% من راتبه، وذلك ما جمد المفاوضات بين الطرفين.

ويلعب راموس في صفوف ريال مدريد منذ صيف عام 2005، قادما من نادي إشبيلية، وسجل مع الميرنجي أكثر من 100 هدف، وفاز معه بـ22 لقب مختلف، ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الدولي الإسباني مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليرحل بشكل مجاني.

رحيل زيدان

انتهي موسم ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بنتائج سلبية للفريق وموسم سئ، ليستقر النادي على رحيل زيدان، بعد الفشل في تحقيق أي بطولة سواء على المستوي المحلي أو القاري.

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سبب رحيله عن الفريق الملكي، بعد موسم سيئ ومحبط للفريق، وجاء ذلك في رسالة منه نقلتها الماركا الإسبانية، أظهر فيها سبب رحيله عن الفريق، وشكر لجمهور النادي مما قدموه من دعم.

عودة كارلو أنشيلوتي

يعود الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلي الأراضي الإسبانية لقيادة الفريق الملكي ريال مدريد في توليه خلافة جديدة مع الفريق، بعد تخليه عن قيادة الفريق الإنجليزي إيفرتون.

تولي كارلو أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في موسم 2013 / 2014، بعد نجاحه مع الفرنسي باريس سان جيرمان، وتتويجه بالدوري الفرنسي، برغبة من رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز، والذي كان في تلك الفترة يأمل في التعاقد معه بقوة.

إنجازات أنشيلوتي مع ريال مدريد

نجح كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في أول موسم له مع الفريق الملكي في 2013 / 2014 بالتتويج باللقب العاشر للنادي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس ملك أسبانيا.

بدأ كارلو أنشيلوتي الموسم الثاني له مع ريال مدريد موسم 2014 / 2015، بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، وبطولة كأس العالم للأندية، وفي الخامس والعشرون من مايو 2015 قرر بيريز رئيس نادي ريال مدريد باتخلي عن خدمات الإيطالي أنشيلوتي، بعد موسم خالي من الألقاب للفريق.