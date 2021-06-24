محلية النواب تبحث إنشاء إقامة سوق جملة بأبو حماد فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - استعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، طلب الإحاطة المقدم بشأن استغلال قطعة الأرض المملوكة للشركة العامة للسلع الغذائية التابعة لوزارة التموين ومساحتها فدانين و14 قيراطًا، لإقامة سوق جملة ومجمع مواقف لمدينة أبو حماد محافظة الشرقية مقابل إيجار يتم تحصيله من المحافظة فضلاً عن عدم الموافقة على إنشاء صوامع حقلية عليها.





ومن جانبه، علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قائلا: "الأرض محل النقاش بجوار مستشفى أبو حماد، وبما أن محافظة الشرقية من المحافظات الزراعية ومن أكبر المنتجين للقمح، وفى موسم الحصاد يكون هناك تكدس، وتم الاتفاق على توفير أرض بديلة لإنشاء صوامع للتيسير على المواطنين وسيتم بدء الأعمال فى الأرض الجديدة عقب الاتفاق النهائى ومن ثم سيتم بحث إمكانية الاستفادة من الأرض الكائنة وسط المدينة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضى والأصول غير المستغلة فى إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، فى حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أراضى الأوقاف أراضى أملاك خاصة، والإنسان الرشيد عليه أن يحافظ عليها، والأوقاف لكثير من السنوات تركت أرضًا، وحينما عادت للبحث عن هذه الأرض، تمسكت بالحق بأدوات من الممكن أن تتسبب فى ضياع حقها.

وتابع موجها حديثه لممثل وزارة الأوقاف: "أنا أعرف أخليك تجيب حقك، عمرك ما هتعرف تأخد حقك وأنت متعنت، اتحرك من مكتبك، المهم تحافظ على حقك وحق الدولة وحق المواطنين، التفاوض فى حل المشاكل المهم توصل لحلول على الأرض".

وفى سياق متصل، قال أحمد يوسف منصور، ممثل وزارة التموين، إن الوزارة ليس لديها مانع من إنشاء الصوامع فى الأرض البديلة، واستبدال الأرض المتواجدة فى وسط المدينة للأرض البديلة.

فيما، استعرض النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص باستغلال الأراضى المملوكة لكل من وزارتى الزراعة والأوقاف بقريتى "الخيس، كشيك" بمحافظة الشرقية، لإنشاء "مدرسة – مركز شباب – ملعب كرة قدم".