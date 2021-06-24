دينية النواب تتعهد بحل مشكلة أصحاب ورش مدينة الحرفيين بالغردقة

جدة - نرمين السيد - أعلن وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، عن تعهده بحل مشكلة نقل الورش فى الغردقة إلى مدينة الحرفيين، وأكد الوفد أنه سيتم حلها بالشكل الذى يرضى جميع الأطراف، دون أى ضرر لأى طرف، وبما يحقق الصالح العام.





وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد البرلمانى، إن اللجنة استمعت لجميع أطراف المشكلة، وهناك حلول مطروحة، ولن ترضى اللجنة إلا بالحلول التى تحقق مصالح أصحاب الورش وتحافظ على مال الوقف، لافتًا إلى أن اللجنة ستتابع مع وزارة الأوقاف والمحافظة التوافق على الحلول النهائية، كم أنها ستُعد تقريرًا عن نتائج الزيارة وما تم الانتهاء إليه بشأن مشكلة نقل الورش، وستضع توصياتها لإنهائها وإزالة أى عقبات أمام حلها.

من جانبها قالت النائبة، عبير نصار، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة تحرص على حل مشكلة نقل الورش إلى مدينة الحرفيين بما يحقق الصالح العام للجميع.

وتابعت: "اللجنة مع مصلحة أصحاب الورش، وتتضامن مع مطالبهم وحقوقهم، وضرورة التيسير عليهم فى السداد، وفى الوقت نفسه يتم الحفاظ على مال الوقف"، مشيرة إلى أن اللجنة استمعت إلى جميع الأطراف، وستتابع مع الجهات المعنية سواء وزارة الأوقاف أو محافظة البحر الأحمر، وستضع توصياتها التى تضمن حل المشكلة نهائيًا وتحقيق الصالح العام.

فيما، قالت النائبة دعاء محمد سليمان، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إن توجيهات القيادة السياسية دائمًا تصب فى صالح المواطن فى كل الملفات والمشكلات، متابعة: "جئنا اليوم لنستمع إلى أصحاب الورش ومعرفة مطالبهم".

وأضافت أن اللجنة الدينية ستعد تقريرها عن الزيارة الميدانية بشأن تلك المشكلة، وستضع توصيات لحلها بالشكل الذى يضمن التيسير على المواطنين، وكذلك التأكد من حل كل الأمور اللوجستية فى مدينة الحرفيين، وتوصيل كل المرافق والخدمات.

تأتى الزيارة بناءً على طلب إحاطة مقدم من النائب سيد قاسم، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين المخصصة لها بمدينة الغردقة، وذلك نتيجة مغالاة سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.