تحرك نقابي في مذكرة الصحفيين ضد مغربية لإهانتهم

قال الكاتب الصحفي علي زرزور، إن أحد أعضاء مجلس النقابة أكد أنه سيتم مناقشة المذكرة التي قام بتقديمها إلي النقابة في إهانة سيده مغربية للصحفيين متزوجه من رجل اعمال يمتلك نفوذ كبير وتعتمد علي علاقاته الواسعه وتنشر اشاعات أنها لن تستلم ولن تعتذر لأحد وأن بعض من يعملون لديها من شخصيات كبيره لا يهتمون باي اساءه للصحفيين

واضاف زرزور ، أنه تقدم ببلاغ الي قسم شرطة زايد يحمل رقم 2060 قسم الشيخ زايد ولن يتراجع أن بالاعتذار عن هذه الإهانات التي وجهت إلي جموع الصحفيين

كان عدد من الصحفيين تقدموا بمذكرة لمجلس النقابة يطالبهم باتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق وكرامة الصحفيين وطالب الزميل الصحفي جموع الصحفيين المصريين الشرفاء بالانضمام هجوميا الي الدعوي والبلاغ الذي تقدم به

الجدير بالذكر ان السيدة منار جازولي حرم رجل الاعمال كانت تعمل كفنانة استعراضية وحصلت علي دكتوراه شرفيه ولقبت نفسها بالدكتورة والغريب انها افتتحت عيادات طبية تحت اسم ( MJ)وتدعي انها تملك من النفوذ والصلات لدي دوائر صنع القرار في المغرب ما يمكنها من الافلات من اي عقوبة مما يعكر صفو العلاقات بين المملكة المغربية والصحافة المصريه واوضح الزميل الصحفي ان الفيديو قد وصله من خلال زميل صحفي بالمغرب صديق يسألة ماذا فعل الصحفيين لهذه السيدة المغربية حتي تتهمكم بالفساد والرشوة مما جعلني اتقدم بهذا البلاغ لاستجلاء الحقيقة