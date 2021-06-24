وزير الري: مصر تنفذ المشروعات المطلوبة لأهالي جنوب السودان  



عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم والوفد الرسمي المرافق له، والسفير/ محمد قدح سفير مصر بجنوب السودان، والقنصل أحمد بكرى، عددًا من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، حيث التقى في جلسات محادثات "جيمس واني " نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي، والمستشار توت قادكوث مستشار رئيس الجمهورية، و"برنابا ماريال "وزير الشئون الرئاسية.

وصرح الدكتور عبد العاطي بأنه تم مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، ورغبة الجانب الجنوب سودانى في الإستفادة من خبرات مصر في مجال الزراعة لتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الإكتفاء الذاتى في جنوب السودان، والتباحث حول عقد اللجنه العليا المشتركه بين البلدين والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو القادم بالقاهره، وتنظيم معرض المنتجات المصرية والمزمع عقده في جنوب السودان خلال شهر يوليو المقبل، وانعكاس ذلك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف أنه تم مناقشة موقف المشروعات التى تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حاليًا لخدمة المواطنين بجنوب السودان وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من إخطار الفيضانات، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التى يطلبها أهالى جنوب السودان بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن احتياجاتهم الفعلية.

وأوضح أنه استعرض مع كبار مسئولى دولة جنوب السودان تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا على حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومشيرًا في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.