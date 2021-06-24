البابا تواضروس يدعو المصريين للتطعيم ضد كورونا: اللقاح خضع لعدة أبحاث 

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه حصل على لقاح فيروس كورونا ، داعيا جميع المواطنين للحصول عليه ، قائلا: حصلت على لقاح سينوفارم في شهر مارس الماضى، وحصلت على الجرعة الأولى والجرعة الثانية ونشكر الله عليه وكل العاملين معنا حصلوا على اللقاح، وبعضهم حصل على لقاح استرازينيكا.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، إنه يشجع بلا شك الجميع للحصول على اللقاح لأن الجهود والأبحاث التي أجريت على اللقاح كثيرة، وشئ جيد أن يكون هناك نوعيات كثيرة من اللقاح في مصر، لافتا إلى أن هناك حربًا اقتصادية وتجارية بين الشركات لأنها صرفت الملايين، وشئ طبيعى أن يكون هناك تنافس بينهم.

وتابع البابا تواضروس: أشجع الجميع أن يحصلوا اللقاح، ولا يسمعوا للشائعات الكاذبة التي تذكر بعض السلبيات للذين حصلوا على اللقاح .

وعن الموجة الثالثة لكورونا وهل ستكون الموجة الأخيرة، قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: لا نقول موجة أخيرة لأن الفيروس عايش معنا ولكن نحاول أن نقاومه والفيروس من الخبث والمكر يقوم بالتحور ويغير شكله وأثره ويزداد شراسة، ولابد أن نلتزم بالإجراءات الصحية الواجبة والماسك والتباعد الاجتماعى والإنسان يتواجد في أماكن مفتوحة وليست مغلقة، والمصل وسيلة جيدة لحمايته وعند الشعور بأى أعراض يلتزم فورا بالراحة والعزل، وإذا كان هناك بروتوكولات للعلاج يحصل عليها بمشورة طبيب فكل هذه الأمور واجبة والحرص واجب والوقاية أفضل من العلاج.