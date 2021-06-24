بعثة الترجي تصل القاهرة لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة نادي الترجي التونسي منذ قليل مطار القاهرة تمهيداً لمواجهة الأهلي السبت المقبل بإستاد الأهلي والسلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفقد فريق الترجي التونسي، الثنائي محمد علي اليعقوبي وغيلان الشعلالي أمام الأهلي، في المباراة المرتقبة التى ستجمع الفريقين.

كشف الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن غياب اليعقوبي عن الترجي أمام الأهلي لمعاناته من فيروس كورونا، بالإضافة إلى غيلان الشعلالي بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وكان الترجي التونسي قد خسر علي ارضه ووسط جماهيره، بهدف أمام الاهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في "رادس".

على صعيد متصل، إحتشدت جماهير الترجي التونسي، أمام مقر إقامة الفريق لدعم فريق باب سويقة، قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي، بعد غداً، السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علي إستاد السلام.