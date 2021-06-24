نجل عمرو أديب يكشف عن خضوعه لعملية جراحية

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دوت الخليج يكشف تفاصيل خضوع خالد نجل الإعلامي عمرو أديب لعملية جراحية

نشر خالد أديب صورة له من داخل إحدى المستشفيات الجراحية عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وعلق عليها: "عملية إستئصال زائدة...تقييم 0/10 مرشحهاش لحد"، موضحًا انها المرة الأولى لخضوعة لعملية جراحية.

أزمة محمد رمضان مع عمرو أديب

الجدير بالذكر أنه نشبت أزمة قوية بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب أدت إلى لجوء الأول إلى القانون ورفع قضية ضد أديب بتهمة السب والقذف، إذ هاجمه في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة MBC مصر بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان والشهير بفيديو الدولارات بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية، وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

وأصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، خلال الأسبوعين الماضيين قرار بتأجيل القضية نظر محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 3 يوليو؛ للحكم حيث طالب الفنان محمد رمضان في دعواه التي قدمها ضد أديب بتعويض قدره مائة ألف وواحد، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم "أديب" عليه.

يشار إلى أن عمرو أديب أعلن هو الآخر عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد رمضان بسبب رده عليه عقب انتقاده له بسبب فيديو "الأموال" الملقاة في حمام السباحة, اذ أثار رد رمضان الساخر من أديب استفزاز الأخير، والذي قام فيه الممثل باقتباس مشهد من مسلسله الشهير "الأسطورة"، وأدخل عليه صوت عمرو أديب وهو يقول: "يا محمد اللي نحسبه موسى طلع فرعون" ليرد عليه رمضان: "بس يا بابا".