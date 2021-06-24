/637226/وزير-العدل-يفتتح-مجمع-محاكم-ومكتب-شهر-عقاري-الدخيلة-وفرع-توثيق-تيفولي-المميز
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من المستشارين، مجمع محاكم الدخيلة ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بعد تجديدها.
دوت الخليج يرصد افتتاح وزير العدل مجمع محاكم الدخليه ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بعد تجديدها
شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المجمع بما يتيحه من خدمات رقمية، فضلاً عن تدشين وحدة إصدار الشهادات عن بُعد؛ والتي تتيح للمتعاملين معها إمكانية الحصول على كافة الشهادات التي تصدر عن المحاكم الاقتصادية بمختلف المحافظات.
كما افتتح وزير العدل مكتب شهر عقاري وتوثيق الدخيلة المميكن، وفرع التوثيق المميز بمجمع " تيفولي دوم بوليفار " بسيدي جابر؛ الذى يقدم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين الذين سبق لهم حجز موعد عن طريق تطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف الذكية، ويقدم الفرع خدمات التوثيق من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك نظير مقابل مادي عن تكلفة الأعمال المميزة المقدمة لهم .
وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العدل يفتتح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة وفرع توثيق تيفولي المميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.