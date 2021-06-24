/637228/رشا-اسحق-تشيد-بمنح-اتحاد-الصيادلة-العرب-البابا-تواضرس-الثاني-شهادة-تقدير-لمكانته-الرفيعة

قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إنشاء اتحاد الصيادلة العرب، يهدف إلى رفع مكانة مهنة الصيدلة العربية دوليا، إضافة إلى الاهتمام بالصيدلي العربي مهنيًّا وعلميًّا واجتماعيًّا، فضلا عن الدفاع عن الوطن العربي وقضاياه الإستراتيجية على صعيد الأمن القومي الدوائي ومحاربة التخلف والمرض .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم اتحاد الصيادلة العرب للبابا تواضروس

وأشادت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بمنح اتحاد الصيادلة العرب قداسة البابا تواضروس الثاني فى المقر البابوي بالقاهرة درع الاتحاد وشهادة تقدير،وذلك بمناسبة اختيار قداسته، كـ "شخصية هذا العام" من قِبَل الاتحادو بصفته أول صيدلي عربي يصل إلى هذه المكانة الرفيعة. كبابا وبطريرك للكرازة المرقسية،وهو القرار الذي اتخذه أعضاء الاتحاد في يوم الصيدلي العربي الذي يحتفل به يوم ٢ أبريل من كل عام .

وتجدر الاشارة إلى أن البابا تواضروس اشار فى كلمته إلى أنه تعلم من دراسته في كلية الصيدلة، ثلاثة أشياء:

١. العلم: فالعلم في كلية الصيدلة وفي مجال الصيدلة متقدم جدًا

٢. الفن: كيف يصل الدواء إلى المريض بجودة عالية.

٣. الانسانية: نتعامل مع البشر و الكائنات الحية أثناء تعبهم وهم في أشد ظروف الألم.

كما ألمح قداسته إلى أن ما التقطه أيضًا من دراسته في كلية الصيدلة ثلاثة أمور:

١. الدقة: في المواعيد والإجابة وفي اي عمل.

٢. النظام: الأدوية تؤخذ بنظام ومواعيد محددة وهذا النظام يعتبر نصف شكل الجمال ومن خلال الدراسة تعلم النظام في العمل و الخدمة.

٣. كيف يريح الإنسان، الآخر. كل جهود شركات الأدوية والصيادلة هي من أجل راحة الإنسان. فالموضوع ليس في قبول الآخر بل في الاجتهاد في راحة الآخر.

وفي الختام قدم قداسة البابا الشكر للاتحاد على هذه اللفتة الطيبة بتكريمه، كما دعاهم لزيارة الأديرة القبطية، وأهدى كلًا منهم، أيقونة العائلة المقدسة ونسخة من كتاب "مشاهير الأقباط من الأطباء والصيادلة". وتخرج قداسة البابا تواضروس الثاني في كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٥ ، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام ١٩٨٥.

يأتي تكريم قداسة البابا من قبل اتحاد الصيادلة العرب في الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الاتحاد وإنشاء مقره بالقدس.