مصطفي محمد يخضع للكشف الطبي استعداداً للموسم الجديد

/637230/مصطفي-محمد-يخضع-للكشف-الطبي-استعدادا-للموسم-الجديد

خضع مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي التركي والمنتخب الأولمبي للكشف الطبي مع النادي، وذلك من اجل استعداداً للموسم الجديد.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل استعدادات الفريق للموسيم الجديد:

وفي وقت سابق قد أعلن نادي جالاتا سراي المنافس في بطولة الدوري التركي عن مواجهة إيندهوفن في تصفيات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2021/2022.

وأوقعت القرعة جالطة سراي وصيف الدوري التركي أمام إيندهوفن وصيف الدوري الهولندي عن الموسم الماضي.

ويضم جالطة سراي بين صفوفه مهاجم منتخب مصر الأول والأولمبي مصطفي محمد، حيث تكمن المشكلة في تزامن المباراتين في نفس الوقت مع إقامة أولمبياد طوكيو 2020 دور المجموعات الذي يشارك به منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا خلال الفترة من 22 يوليو إلى 28 يوليو.

جالاتا سراي

ويواجه جالطة سراي منافسه إيندهوفن في الذهاب يوم 20 أو 21 يوليو في هولندا والإياب يوم 27 أو 28 في تركيا من نفس الشهر، وبالتالي، هناك رغبة من النادي التركي في بقاء مصطفى محمد وهناك تقارير تشير إلى أن رغبة اللاعب هي المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وكشف مصدر داخل صفوف المنتخب المصري لكرة القدم ان جالاتا سراي التركي رفض مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مع المنتخب خلال منافسات أولمبياد طوكيو القادمة والمقرر إقامتها في شهر يوليو القادم.

منتخب مصر الأولمبي

وحقق المنتخب المصري الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد ، وافتتح أحمد ياسر ريان اهداف اللقاء في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب جنوب إفريقيا، ومن ثم مرر حارس المرمى بشكل خاطيء ليقطعها أحمد ياسر ريان ويسجلها في الشباك.

يأتي السبب وراء ذلك لأن نادي جالاتا سراي سيكون لديه في نفس وقت التحضير للأولمبياد ودور المجموعات، تصفيات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستلعب في يونيو بالإضافة إلى الدور الثالث الذي سيقام في يوليو.

كانت المحادثة الهاتفية بحسب التقرير قد جرت في شهر مايو الماضي أي قبل انتهاء عقد تريم مع جالاتا سراي في 31 مايو الذي سيكون مهمة الإدارة الجديدة في النادي التركي.

الاتحاد المصري

فيما إذا وافق الاتحاد المصري لكرة القدم الطلب لن يكون هناك أي عائق أمام مصطفى محمد، للمشاركة في التصفيات التمهيدية مع جالاتا سراي المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.