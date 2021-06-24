/637232/تدريبات-خفيفة-للزمالك-وإقتراب-عودة-عبد-الله-جمعة

واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، واكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء مصر المقاصة بكأس مصر، بخوض تدريبات بدنية خفيفة خلال مران اليوم الخميس، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث تدريبات الزمالك.

وخضع مدافع الزمالك لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك ضمن البرنامج المخصص له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

تدريبات خفيفة

وأدى لاعبو الفريق المران تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يخشى الجهاز الفني تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مواجهة مصر المقاصة، في لقاء الأسبوع السابع العشرون من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وشهدت الجلسة حديثا سريعا من كارتيرون مع اللاعبين حول الفقرات الفنية والبدنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة

فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد.