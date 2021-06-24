/637233/كورونا-يضرب-الترجي-التونسي-قبل-لقاء-الأهلي-بدوري-أبطال-إفريقيا

أكد راديو موزايك التونسي، أن فيروس كورونا عاد ليضرب استعداد الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حرمه من محمد علي اليعقوبي مدافع الفريق قبل التوجه إلى القاهرة بعدما ظهرت نتيجة عينته إيجابية.

وقال خلال تقارير عاجلة قبل وصول بطل تونس إلى القاهرة: “أن رحلة الترجي التي انطلقت اليوم الخميس صوب العاصمة المصرية شهدت غياب 3 لاعبين عن الفريق وهم؛ محمد علي اليعقوبي وحسين الربيع بسبب إصابتهما بفيروس كورونا وغيلان الشعلالي بسبب إصابة عضلية يعاني منها منذ فترة قريبة”.

وغاب حسين الربيع والشعلال بالفعل عن الترجي في مباراة الذهاب التي لعبها الأهلي وشهدت انتصار حامل اللقب على ستاد رادس، غير أن اليعقوبي هو الاسم الجديد في قائمة الغائبين عن لقاء العودة بين بطلي أخر 3 نسخ من دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

مؤتمر صحفي للأهلي

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والطاقم الاداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.