وزير الري: مشروعات مصر بجنوب السودان تعبر عن احتياجات الأهالي..ومرونتنا فى قضية السد قوبلت بالتعنت

/637234/وزير-الري-مشروعات-مصر-بجنوب-السودان-تعبر-عن-احتياجات-الأهاليومرونتنا-فى-قضية-السد-قوبلت-بالتعنت

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ،في رابع أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة ، والوفد الرسمي المرافق له، والسفير محمد قدح سفير مصر بجنوب السودان ، و القنصل احمد بكرى، عدداً من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان ، حيث التقى الوزير في جلسات محادثات بجيمس واني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي ، و توت قادكوث مستشار رئيس الجمهورية ، و برنابا ماريال وزير الشئون الرئاسية.

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الاكتفاء الذاتي فى جنوب السودان

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه تم مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات ، ورغبة الجانب الجنوب سودانى في الإستفادة من خبرات مصر في مجال الزراعة لتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الإكتفاء الذاتى في جنوب السودان ، والتباحث حول عقد اللجنه العليا المشتركه بين البلدين والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو القادم بالقاهره ، وتنظيم معرض المنتجات المصرية والمزمع عقده في جنوب السودان خلال شهر يوليو المقبل ، وانعكاس ذلك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

احتياجات اهالي السودان

وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه تم مناقشة موقف المشروعات التى تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حالياً لخدمة المواطنين بجنوب السودان وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات ، مشيراً الى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التى يطلبها أهالى جنوب السودان بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن احتياجاتهم الفعلية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع كبار مسئولى دولة جنوب السودان تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مؤكداً على حرص مصر على إستكمال المفاوضات للوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، ومشيراً في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية ، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الاثيوبي.