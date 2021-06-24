/637235/بالصور-نمر-هندي-يعرقل-رحلة-مجموعة-من-السياح-أثناء-زيارتهم-لمنتزه

ظهر نمر أمام مجموعة من السياح مرتبكا، حيث كانوا ينظرون للجانب الآخر غير مدركين ما الذي أمامهم ومفوتين الفرصة على أنفسهم لتصوير النمر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل واقعة النمر الغريبة امام السياح

وتم تصوير ذكر النمر البنغالي على بعد أقدام من شاحنة المجموعة لكن المشاهدين فوتوا لحظة العمر لتصوير المخلوق المذهل من خلال النظر في الاتجاه الخاطئ.

وأدار الحيوان رأسه لينظر إلى السائحين، وبدا أنه محير من سبب عدم ملاحظتهم له عندما خرج من الأشجار قبل لحظات وتمكن مصور الحياة البرية اربيت كبة من تصوير النمر وهو ينظر إلى الوراء إلى مجموعة السياح أثناء زيارتهم لمتنزه رانثامبوري الوطني في راجستان بالهند .

وقال اربيت كبة إن نمرا آخر كان يصرف انتباه المجموعة عن الأشجار التي رآها في الأدغال على جانب الطريق.

وتابع : "الشيء المثير هنا هو أن الجميع ينظرون إلى الخلف ولا يبدو أن هناك من يهتم بهذا النمر،لكن السبب هو أن شقيقه كان على مرأى من الجميع، لكن هذا النمرالماكر خرج بصمت شديد على الطريق دون أن يكتشفه أحد من ورائه."

وأضاف: 'لقد كان شعورًا رائعًا أن ألتقط هذا النمر على الكاميرا بصورة مثيرة للاهتمام. عادة ما نرى صورًا من الهند مع كل السائحين الذين يتطلعون نحو النمر، لكن هنا ترى العكس.

وفقًا لأحدث الأرقام ، يوجد الآن حوالي 70 نمراً في متنزه رثامبور الوطني في الهند، حيث ارتفع العدد من 25 نمراً فقط في عام 2005، وفي جميع أنحاء البلاد ، يوجد أكثر من 3000 نمر.

لا تزال النمور البنغالية مهددة بسبب ضغوط الصيد الجائر والصيد والنزاع مع السكان.