/637241/تعرف-على-معلق-مباراة-الأهلي-أمام-الترجي-التونسي-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم السبت الجاري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج معلق مباراة الأهلي

ويعلق علي مباراة الأهلي والترنجي التونسي المعلق حفيظ دراجي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثامنة مساءً غد الجمعة، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي، في السادسة والنصف مساء غداً الجمعة على ملعب الأهلي we السلام استعداداً لمباراة الترجي، وسيكون المران مفتوحا لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منه.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم.

القنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والطاقم الاداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، حرص على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا، من خلال حضور المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ‏للشد من أزر زملائه ومساندتهم.

وحرص مؤمن زكريا على الحضور اليوم، ومصافحة الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق، ‏ومطالبتهم بالفوز وحسم التأهل إلى النهائي الإفريقي ومواصلة المشوار، بحثا عن النجمة ‏العاشرة في إفريقيا.‏