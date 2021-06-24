صور.. النائب العام يبحث مع نظيره الفرنسى التعاون القضائى

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وتبادل الجانبان الحديث عن أهمية التعاون القضائى المثمر بين الجهتين، فى ظل الروابط الوطيدة بينهما فى مجالات متعددة، منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.
وأبدى النائب العام تقديره لهذا التعاون بين النيابة العامة المصرية، وسلطة التحقيق القضائية الفرنسية فى مجالات عدة، أبرزها مكافحة الاتجار فى المقتنيات الثقافية والأثرية، والتى تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس.
وأشار إلى أنه نموذج يقتدى به بين كافة الدول، مؤكدا ضرورة إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.
كما تناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة فى "النيابة العامة"، فى ضوء قرار رئيس الجمهورية ببدء عملها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
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