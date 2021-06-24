تجديد حبس سائق قطار حلوان وسائقى المينى باص 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان اليوم الخميس، تجديد حبس سائقى سيارتين مينى باص وسائق قطار حلوان، المتسببين فى حادث قطار حلوان، الذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت هيئة سكك حديد مصر، تفاصيل الحادث، وقالت إنه أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين - العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 سيارة مينى باص متوقفتين على القضبان فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد ومتعارضتين مع مسار القطار.

أوضحت الهيئة، أن المكان لا يوجد به أى مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول سائق القطار التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث التصادم، الصحة كشفت عن أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان.