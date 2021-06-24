انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي- نيابة مرور مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نيابة مرور مصر تقدم على شبكات الإنترنت خدمة الاستعلام مخالفات المرور 2021, والتي تعد من أكثر الخدمات الحكومية أهمية نظراً لتكرارها بصورة مستمرة، وعليه فقد أصبح في مقدور قائدي المركبات استعلام مخالفات المرور بالرقم اللوحة بشكل إلكتروني دون تكبد آس عناء أو رسوم استعلام.

والآن نتناول خطوات الاستعلام على مخالفات المرور برقم السيارة، والذي يمكنكم متابعتها أولاً بأول من خلال موقعكم “مصر فايف”، كما نشير أيضاً إلي خطوات سداد الغرامات المسجلة على السيارة، فقط عليك متابعة السطور التالية.

الاستعلام مخالفات المرور 2021- مرور مصر

يستطيع المستخدم استكمال عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية في بضع دقائق، يجب فقط توفير هاتف متصل بالإنترنت، وبيانات المستعلم بدقة، حيث تتمثل خطوات معرفة مخالفات نيابة المرور في التالي:

– الضغط على الرابط الرسمي لموقع نيابة المرور.

– إختيار خدمات المرور (الاستعلام).

– كتابة البيانات اللازمة بعناية، في الخانات المخصصة لها.

– وأخيراً إضغط>> استعلام.

خطوات سداد الغرامات

هناك العديد من الأنظمة التي تقدم خدمة الدفع الإليكتروني، والتي تعد هي الوسيلة الفعالة والسهلة التي يتبعها الكثير والكثير في سداد الفواتير، وعلى سبيل الحصر تتمثل هذه الأنظمة في التالي؛

نظام فوري.

أمان.

مصاري.

البريد المصري.

تطبيق خدماتي.

وعليه فيمكنك بعد إستكمال الاستعلام مخالفات المرور 2021, يمكنك الدفع من آي من هذه الأنظمة، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

– الدخول على الموقع الرسمي لآي منهم.

– كتابة البيانات اللازمة تشمل بيانات بطاقة الائتمان، والرقم القومي.

– إختيار طريقة الدفع.

– وأخيراً إختيار دفع.

المخالفات المرورية 2021

وفقاً لما صدر في آخر تعديل لقانون المرور المصري، فهناك العديد من الأخطاء التي أصبحت تستوجب تسجيل مخالفة مرورية، والتي تتمثل في التالي: