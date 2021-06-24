انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلة عروض رنين اليوم السبت 26 يونيو “على وش جواز” 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين قد أصبحت من أقوي العروض والتخفيضات، والتي يهتم بها عدد هائل من عملاء شركة “Raneen” في مصر، وعلىه فيتناول “مصر فايف” أقوي العروض السنوية، والفريدة من نوعها لشركة رنين مهرجان “على وش جواز”، حيث تكون سارية من يوم 10/6 وحتي 7/10/2021, وجدير بالذكر أنه تحتوي مجلة رنين على مختلف الادوات والأجهزة المنزلية ومختلف تجهيزات العروس.

مسابقة “Raneen” لحديثي الزواج من 1/1 إلي 10/7/ 2021

أطلقت شركة رنين مسابقة قوية مؤخراً، حيث يمكن لآي من الشباب حديثي الزواج الاشتراك بها، وذلك على أن يكون التقديم فقط لمن يكون تاريخ عقد زواجه مابين 1/1 وحتي 10/7/2021, وعلى ذلك فتقدم الشركة قسائم وهدايا ضخمه للفائزين لكي تساعدهم على استكمال ما نقص من جهاز عرسهم، كذلك يمكنك معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لشركة رنين المدرج أسفل هذا التقرير.

– وتجدر الإشارة أنه يتمكن جميع عملاء رنين الاستفادة من عروض رنين المعلنه، ويتم ذلك من خلال آي فرع تابع للشركة في مختلف المحافظات في مصر.

– كما يُمكن الطلب “online” ليصلك المندوب إلي باب البيت في اسرع وقت ممكن، وعليه فيساعد ذلك في تقليل نسب انتشار الفيروس المستجد كورونا في البلاد.

عروض رنين مصر من 10/6 إلي 10/7/2021:

– يُمكنك التقديم للمسابقة والاستفسار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة>> فقط إضغط هنا.

– كما هناك رقم ساخن يمكنك الاتصال والتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء، فقط عليك الإتصال على الرقم الأتي: tel 16113.

– والآن نستعرض مجلة عروض رنين، من خلال متابعة التالي: