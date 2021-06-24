/637236/جركن-مياه-يثير-الأجواء-في-منتخب-الأرجنتين-والسبب-رونالدو

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خسارة كبيرة لشركة المشروبات الغازية "كوكاكولا"، بسبب تصرفه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب بلاده قبل مباراة الفريق أمام المجر.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل اللقطة:

وتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ، يظهر فيه لاعبين منتخب الأرجنتين وهي تفاجأء ليونيل ميسي قائد برشلونة بمناسبة عيد ميلادةالـ34 بتقديم "جركن ماء".

وظهر رونالدو في مؤتمر صحفيي يوم الأثنين الماضي، وقام بإزاحة زجاجتي "كوكاكولا" من أمامه ووضع زجاجة مياه بدلاً منهما، قائلاً "اشربوا الماء"، في إشارة إلى أن ما عليك فعله هو شرب المياه بدلاً من المشروبات الغازية.

ومن ناحيه اخري أي إشارة أو كلمة من كريستيانو رونالدو لها تداعيات عالمية، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصرف رونالدو في المؤتمر الصحفي تسبب في خسارة "كوكاكولا" لـ4 مليارات دولار.

افتتح سوق الأوراق المالية في الساعة 3 مساءً في أوروبا، وفي ذلك الوقت كانت حصة شركة كوكاكولا بأرقام قريبة من 56.10 دولار.

بعد 30 دقيقة، عندما دخل كريستيانو رونالدو وفرناندو سانتوس إلى غرفة الصحافة في ملعب بوشكاش آرينا في بودابست، انخفضت الأسهم إلى 55.22 دولارًا للسهم.

وتسببت لفتة وضع الزجاجات جانب في انخفاض حاد بنسبة 1.6 ٪ للشركة في سوق الأسهم، ومن الناحية الاقتصادية، تحولت أسهم شركة كوكاكولا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، أي إن إجمالي الخسائر 4 مليارات دولار.

كريستيانو رونالدو

اللاعب البرتغالي الدولي قال في بعض المقابلات إنه من المهم للأطفال اتباع نظام غذائي صحي بعيدا عن السكريات والدهون.

الأرجنتين

الجدير بالذكر أن حقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا على نظيره منتخب أوروجواى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى فى بطولة كوبا أمريكا 2021 التى تستضيفها البرازيل حاليا وتستمر حتى يوم 11 يوليو المقبل.

نتيجة مباراة الأرجنتين

جاء هدف فوز منتخب الأرجنتين بالمباراة عن طريق اللاعب جوديو رودريجيز فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء، من رأسية قوية بعد متابعته لعرضية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وأهدر لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب التانجو فرصة خطيرة فى الدقيقة السابعة، بعد أن فشل وضع الكرة بالشباك بعد ارتداد الكرة من حارس أوروجواى بعد تصديه لتسديدة ميسي.

وطالب منتخب أوروجواى باحتساب ركلة جزاء فى الدقيقة 28 بعد سقوط كافانى داخل منطقة الجزاء، ولكن رفض الحكم احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوى مع المنتخب التشيلى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

الجدير بالذكر أن قواعد بطولة كوبا أمريكا 2021 تنص على تأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية