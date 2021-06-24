/637238/فاركو-يخطف-صدارة-المجموعة-الثالثة-من-حرس-الحدود-في-دوري-القسم-الثاني

تجمد لرصيد حرس الحدود عند النقطة الـ 61، قبل إنتهاء القسم الثاني من بطولة الدوري المصري، في المجموعة الثالثة من وجه بحي، ليتصدر فريق فاركو المجموعة برصيد 61 نقطة بفارق الأهداف، ويستعرض دوت الخليج موقف الفريقين في المجموعة.

استغل فاركو خسارة حرس الحدود ليخطف صدارة المجموعة قبل جولة من نهاية المسابقة، وفاز فاركو على بيلا بهدفين دون مقابل ليتصدر المجموعة برصيد 61 نقطة، بفارق الأهداف عن حرس الحدود، بعد التساوي في المواجهات المباشرة.

أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 61 نقطة بعد خسارته من كفر الشيخ بهدف لصلاح خطاب، ليرتفع رصيد الأخير للنقطة 31 في المجموعة الثالثة.

موقف حرس الحدود

يحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من القسم الثاني من الدوري المصري، برصيد 61 نقطة من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 18 فوز ، ووقع في فخ التعادلي في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات، سجل وتلقت شباكة من خلالها 27 هدف.

موقف فريق فاركو

ويحتل فريق فاركو صدارة المجموعة الثالثة من القسم الثاني من الدوري المصري، برصيد 61 نقطة من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 18 فوز ، ووقع في فخ التعادلي في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات، سجل وتلقت شباكة من خلالها 35 هدف.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم.

قنوات مفتوحة تبث مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.