/637239/الخطيب-يستقبل-بعثة-الترجي-في-مطار-القاهرة-فيديو

استقبل محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي بعثة فريق الترجي التونسي من مطار القاهرة الدولي، في حضور الفريق التونسي للقاهرة للقاء الأهلي في لقاء إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض دوت الخليج فيديو إستقبال بيبو لبعة الترجي.

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موعد المباراة

تنطلق مباراة النادي الأهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويسعي المارد الأحمر في تحقيق الفوز والتأهل إلي نهائي دوري ابطال إفريقي، وذلك بعد أن حقق الفوز علي الترجي في مباراة الذهاب بنتيجة هدفدون مقابل احرز محمد شريف مهاجم الفريق.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

غيابات الترجي

يغيب حسين الربيع والشعلال بالفعل عن الترجي في مباراة الذهاب التي لعبها الأهلي وشهدت انتصار حامل اللقب على ستاد رادس، غير أن اليعقوبي هو الاسم الجديد في قائمة الغائبين عن لقاء العودة بين بطلي أخر 3 نسخ من دوري الأبطال.