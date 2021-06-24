/637242/مفاجآت-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-الترجي-التونسي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج قائمة الفريق:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم السبت الجاري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويعلق علي مباراة الأهلي والترنجي التونسي المعلق حفيظ دراجي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثامنة مساءً غد الجمعة، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي، في السادسة والنصف مساء غداً الجمعة على ملعب الأهلي we السلام استعداداً لمباراة الترجي، وسيكون المران مفتوحا لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منه.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم.

القنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والطاقم الاداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.