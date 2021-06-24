/637243/اليابان-تعلن-عن-تطعيم-مليون-شخص-ضد-كورونا-يوميا
قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو إن اليابان حققت هدفها المتمثل فى تطعيم مليون شخص ضد كورونا يوميًا.
دوت الخليج يرصد الوضع الحالي لكورونا في اليابان
وأضاف فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس - أن اليابان حققت هذا الهدف فى الواقع يوم 9 يونيو، موضحًا أن 7ر8% من سكان البلاد البالغ عددهم 125 مليونًا تلقوا جرعتين، بينما تلقى 5ر19% جرعة واحدة.
وفي مواجهة انتقادات لبطء عملية التطعيم، تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بتطعيم مليون شخص يوميًا في جميع أنحاء البلاد بحلول منتصف هذا الشهر.
لكن مع بداية أولمبياد طوكيو بعد شهر واحد، لا تزال نسبة التطعيم ضد كورونا متخلفة في اليابان عن الدول المتقدمة الأخرى. وتهدف الحكومة إلى إنهاء تطعيم جميع الأشخاص المؤهلين الذين يرغبون في تلقي اللقاحات بحلول نوفمبر المقبل.
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