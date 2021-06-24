تونس تدخل «تسونامي المرض» ارتفاع ملحوظ فى أعداد كورونا..وفرض إغلاق لأسبوع في 4 ولايات

/637244/تونس-تدخل-تسونامي--المرض-ارتفاع-ملحوظ-فى-أعداد-كوروناوفرض-إغلاق-لأسبوع-في-4-ولايات

حذر خبراء الصحة والسلطات التونسية من ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، في البلاد، الا أن الأرقام الرسمية أوضحت أن تونس دخلت مرحلة "تسونامي المرض"، بعد تفشي الوباء بين المواطنين.

دوت الخليج يرصد تفشي فيروس كورونا فى تونس

وأضاف عضو اللجنة العلمية في تونس أمان الله المسعدي، لـ"رويترز"، الخميس، إن الوضع الوبائي "أصبح كارثيا"، لافتا إلى أن اللجنة دعت إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارا أسرع للوباء، إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

وقال أمنان الله المسعدي: "موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد. إنها موجة رهيبة، فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا المئة يوميا، وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".

الموجه الاولي لفيروس كورونا

وكانت تونس قد نجحت العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات، وسجلت نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالى 14233 وفاة.

الموجة الرابعة

وكانت ولاية القيروان قد أطلقت قبل أيام نداءات استغاثة، لمطالبة الجيش بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد أن أظهرت الفحوص أن نسبة الفحوص الإيجابية من بين إجمالي الفحوص بلغت 50 بالمئة،مما يشير إلى وجود موجة رابعة من الوباء في تونس.

وحذر خبراء في تونس من أن البلاد في طريقها إلى كارثة صحية، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرين إلى أن الأمر لم يقتصر الأمر على القيروان، إذ تحدثت وزارة الصحة التونسية عن ارتفاع كبير لمستوى انتشار العدوى بـ11 منطقة في 7 ولايات.

وتسجل تونس على المستوى الوطني 32 بالمئة من الحالات الإيجابية عن مجمل التحاليل المنجزة يوميا للكشف عن الفيروس، بالتزامن مع رصد 6 حالات عدوى بالسلالة الهندية لمتحور فيروس كورونا "دلتا"، فيما تحوم الشكوك حول وجود إصابات بالسلالة البرازيلية.

والأحد أعلنت الحكومة التونسية فرض إغلاق لأسبوع في 4 ولايات، مع تزايد الإصابات فيها.