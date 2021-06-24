/637247/انفراد-صرف-مكافأة-7-ألاف-جنيه-لكل-لاعب-في-الزمالك

صرف الزمالك مكافأة لكل لاعب شارك في تحقيق الفوز أمام فريق مصر المقاصة، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز مقعد له في الدور النصف نهائي للبطولة، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطوارت القلعة البيضاء لحظة بلحظة.

وكشف مصدر من داخل القلعة البيضاء، أن رئاسة الزمالك تحت قيادة حسين لبيب، صرف مكافأة للاعبي الفريق الذين شاركو في مباراة الفريق أمام مصر المقاصة في الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، والتي وصلت إلى 7 ألاف جنيه لكل لاعب.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

حجز الزمالك مقعد في الدور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على حساب مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد في لقاء ربع نهائي البطولة، وشهد على اللقاء ملعب السويس الجديد.

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.