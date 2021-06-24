فيديو.. الطاهرى: السيسى حافظ على استقلالية القرار الوطنى للقوات المسلحة

وأوضح الطاهرى خلال تقديمه برنامج "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس: "فى صورة 24 يونيو 2013، إحنا أمام قائد عسكرى أقسم إن مصر متروحش قدامه هى وأهلها وهو وزير دفاع، انت بتتكلم على قرار مصيرى وتحديات بالغة الخطورة فى كل الاتجاهات الاستراتيجية".
وتابع: "التهديد اللى كان بيواجه مصر غير الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، هو وجود عدو فى الداخل، عدو عامل زى السوس على رأى الخال الأبنودى، انتشر على مدار عقود جوه البلد، فى النقابات، والجامعات، والمستشفيات، والمدارس، والمصالح الحكومة، ده حتى فى بعض القطاعات اللى متتخيلهاش، زى الصحافة، والثقافة، حتى الفن، اللى كان فيه خلايا من الجماعة، وفوق كل ده إن الجماعة الإرهابية موجودة على رأس السلطة".
وأضاف الطاهرى: "غالبا اللى فكر فى المخطط الدولى للإخوان، لقى ضالته فى عمالة فطرية عن جماعات الإسلام السياسى"، مؤكدا أن الغرب صنع الجماعة الإرهابية لتفكيك فكرة الدولة الوطنية.
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